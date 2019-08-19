Как борются с паводком в Хабаровске: кадры откачки воды из жилых районов

Спасатели ведут работы по откачке воды в жилых массивах в Хабаровске, который в настоящее время находится под угрозой затопления. Видео публикует ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На кадрах видно, что вода затопила канализационные люки, в некоторых районах вода подступает к домам, несколько улиц оказались в воде. Откачка ведется при помощи пожарных машин.

В городском гидрометцентре заявили, что в ближайшие сутки уровень воды в реке Амур у Хабаровска достигнет опасных 600 сантиметров.

На утро, 18 августа, уровень воды в реке составил 588 сантиметров, при этом превышением нормы считаются 450 сантиметров.

Сейчас в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с погодными условиями. Под угрозой затопления - почти четыре тысячи домов.