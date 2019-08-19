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Сирийская армия разгромила террористов в Хан-Шейхуне

Дарья Михалина
00:58 19.08.2019
Десятки боевиков были вынуждены бежать. Несколько - ликвидированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, контроль над которым держат «Джебхат ан-Нусра»* и союзные группировки боевиков.

Многих террористов удалось ликвидировать. Часть боевиков спаслась бегством из города, сообщает Al-Watan.

Сирийская армия работает над тем, чтобы полностью освободить Хан-Шейхун от террористических группировок.

Хан-Шейхун расположен по трассе M5 Дамаск-Алеппо, и, как следствие, жители городов не могли пользоваться дорогой и искали обходные пути в пустыне.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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