Сирийская армия разгромила террористов в Хан-Шейхуне
Десятки боевиков были вынуждены бежать. Несколько - ликвидированы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сирийская армия вошла в город Хан-Шейхун, контроль над которым держат «Джебхат ан-Нусра»* и союзные группировки боевиков.
Многих террористов удалось ликвидировать. Часть боевиков спаслась бегством из города, сообщает Al-Watan.
Сирийская армия работает над тем, чтобы полностью освободить Хан-Шейхун от террористических группировок.
Хан-Шейхун расположен по трассе M5 Дамаск-Алеппо, и, как следствие, жители городов не могли пользоваться дорогой и искали обходные пути в пустыне.
*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.