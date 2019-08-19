Белый дом подтвердил интерес Трампа к покупке Гренландии

Дональд Трамп проявил интерес к возможности приобретения Гренландии. Об этом рассказал его советник по экономике Ларри Кудлоу.

«Президент, который знает кое-что о покупке недвижимости, хочет изучить возможность покупки Гренландии», - заявил политик.

Желание Трампа приобрести остров Кудлоу объяснил наличием ценных минералов на нем, а также тем, что Гренландия – стратегическое место.

При этом Трамп признал, что остров принадлежит Дании, которая, как подчеркнул советник американского лидера по экономике в эфире Fox News, является союзником США.