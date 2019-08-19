Кадыров рассказал, как Чечня вошла в состав России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как его отец, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, согласился подписать документ о присоединении Чечни к Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале On TV.

По его словам, Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством заявил, что необходимо провести референдум и узнать мнение народа.

«Если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», - цитирует отца Рамзан Кадыров.

После этого, 23 марта 2003 года, в Чечне прошел общенациональный референдум, по итогам которого была принята новая конституция в республике, которую поддержали 96% населения. Чечня вошла в состав России, а 23 марта стало Днем Конституции.