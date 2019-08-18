В Бангладеш крупный пожар уничтожил 15 тысяч домов: видео

Пятнадцать тысяч домов сгорели в Бангладеш в городе Дакка. Без крыши над головой остались более 50 тысяч человек.

Огонь моментально распространился по строениям из-за того, что у всех у них была пластиковая кровля. Причина возгорания к настоящему моменту неизвестна.

На тушение огня у пожарных ушло более 6 часов. Оставшихся без крова людей разместили во временных пунктах.

Как сообщает BBC, во время ЧП несколько человек пострадали. О погибших к настоящему моменту ничего не известно.