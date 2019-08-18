Шойгу: США заложили в бюджет разработку нарушающих ДРСМД ракет за год до выхода из договора

Средства на разработку нарушающих ДРСМД ракет были заложены в бюджет США за год до выхода Вашингтона из договора. Об этом в интервью «России 1» заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Как мне кажется, они (США - прим. ред.) искали повод, чтобы выйти из этого соглашения. Когда поняли, что нет такого повода, то сказали: "Нет, давайте скажем, что вот об этой ракете мы ничего не знаем, мы приостанавливаем, потом выходим из этого соглашения". А в это самое время, фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете появились средства на разработку таких ракет. Утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет», - отметил Шойгу.

Он также добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США по договору о вооружениях, показывала открытость и прозрачность своих действий.

«Мы никогда не отказывались от диалога. Более того, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля месяца по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий, более того, мы показали ту ракету, которая вызывала сомнения, и провели брифинг. Ее могли потрогать, пощупать, понюхать, обойти десять раз вокруг нее. Но американцы не приехали», - пояснил глава российского оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что Россия все еще готова к любому диалогу по данному вопросу.

США и СССР заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года. Первого февраля этого года США заявили о начале процесса выхода из ДРСМД. Процедура заняла полгода, таким образом, договор утратил силу 2 августа.

В качестве причины выхода из ДРСМД Америка называла отказ России уничтожить ракету 9М729. В Вашингтоне утверждали, что ее дальность якобы превышала установленные ограничения. В Москве неоднократно данные обвинения называли необоснованными. Так, еще в январе текущего года Министерство обороны России провело для всех иностранных военных атташе в Москве, а также для ведущих зарубежных и российских СМИ специальный брифинг, в ходе которого продемонстрировало ракету 9М729, раскрыв ее характеристики. Представители военного атташе при посольстве США и других стран НАТО в последний момент отказались от участия в мероприятии.

В связи с ликвидацией договора Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, а также поручил Министерству обороны РФ и Службе внешней разведки следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности. Также президент отметил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных ракет.