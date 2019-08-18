Людей эвакуируют на лодках: на Дальнем Востоке паводок захватывает новые территории

На Дальнем Востоке паводок захватывает новые территории. Из-за затяжных дождей вышла из берегов река Амур. Только в Хабаровске количество подтопленных домов увеличилось в 10 раз.

Людей из зоны бедствия вывозят на лодках. МЧС при помощи спецтехники экстренно откачивает воду. Насосные станции работают в авральном режиме.

В Уссурийске уровень воды в реке Раздольная превысил критическую отметку на два с половиной метра. Затоплены дома, дороги, приусадебные участки. Режим ЧС действует в семи районах Приморского края.

Из-за ливневых дождей паводок накрыл и Сочи. Там вода поднялась до неблагоприятных отметок в четырех реках: Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста.

На откачке с низменных участков улиц Азовской, Несербской и участка автодороги в селе Веселом работают три единицы техники МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, на Сочи и Адлерский район в субботу, 17 августа, обрушились сильные дожди и ветра. В городе объявили штормовое предупреждение. Свернуты все палаточные лагеря вблизи рек, спасатели готовы к эвакуации жителей. Наибольшую опасность в сложившейся ситуации представляют горные реки и ручьи, которые могут провоцировать сход селей. Один из потоков ранее уже сошел на Новороссийское шоссе и заблокировал рейсовый автобус.