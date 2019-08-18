Составлен рейтинг российских курортов для отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования жилья составил рейтинг курортов на черноморском побережье страны, пользующихся наибольшей популярностью у туристов с детьми в сентябре.

Тройку лидеров заняли Евпатория, Ялта и Сочи. В десятку также вошли Феодосия, Анапа, Алушта, Судак, Алупка, Севастополь и Геленджик.

Самым дорогим городом из этого списка оказалась Ялта. Средняя стоимость жилья в сутки составляет там примерно 3,5 тысяч рублей. А Геленджик оказался самым бюджетным курортом для проживания. Жилье в сутки в городе обходится в среднем в 2 тысячи рублей, пишет aif.ru.

Отдыхающие дольше всего предпочитают оставаться в Евпатории. В среднем туда едут на 12,6 ночей. А в Сочи надолго не задерживаются. Там в среднем отдыхают 9,9 ночей.

Рейтинг был составлен по данным мониторинга забронированного туристами с детьми с 1 по 30 сентября жилья.