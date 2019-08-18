«Воздушная волна выдавливала глаза»: исследователь разгадал тайну Чивруайской трагедии

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев назвал истинную причину Чивруайской трагедии - гибели десятков лыжников-туристов (студентов из Куйбышева) в Ловозерских тундрах (Кольский полуостров) в январе 1973 года.

Как пишет Детерев в своем блоге, вокруг этого происшествия существует очень много загадок, главная из которых заключается в том, что совсем не сохранилось материалов уголовного дела. Нет также каких-либо свидетельств, документов или вещественных доказательств.

По официальной версии, студенты погибли из-за переохлаждения, причиной которого стали несколько ошибочных решений, мотивы которых неизвестны. Однако в связи с обилием тайн, связанных с трагедией, люди стали выдвигать свои версии случившегося.

Исследователь-любитель считает, что причина гибели студентов намного банальнее и разгадать тайну трагедии не так сложно, как кажется на первый взгляд.

«Ловозерские тундры представляют из себя горы, довольно высокие. Они составляют собой так называемый цирк. Или отвесную скалу довольно длинную и достаточно высокую. Цирки эти составляют подобие огромной улитки. Кроме того с обеих сторон горы окружают несколько огромных озер. А на самой вершине тоже есть небольшое, горное озеро. Студенты с палаткой погибли в точке с координатами 67.751486°, 34.684954°. Это место находится на склоне горного пика. С обоих сторон находятся озера. Еще одно озерцо есть на самой вершине. Обе стороны соединились при помощи широкого ущелья», - описывает Дегтерев в своем блоге место происшествия.

Он считает, что во время похода туристы попали в снежную бурю, от которой пытались спрятаться, накрывшись брезентом. В этот момент, уверен исследователь, погодные условия ухудшились так сильно, что выжить в них человеку было невозможно.

«Атмосферное давление критически снизилось. Температура воздуха стала достигать отметки в 40 градусов ниже ноля. Начинался ледяной шторм. Потоки воздуха устремились от водоемов, прямо по широкому ущелью. Разряженный воздух стал действовать как вакуумная бомба. Интересно, что оба ущелья разделены в этом месте, широкой скалой. Поэтому разряженный воздух скапливался в этом месте, выдавливая оттуда кислород. Потом туда, буквально, хлынули потоки ураганного ветра, влажного, ледяного, тяжелого. В месте столкновения потоков произошел настоящий взрыв. Воздушная волна выдавливала у туристов глаза, рвала им барабанные перепонки. Оглохшие и ослепшие люди корчились под ударами урагана», - описывает Дегтерев гибель группы.

После того, как стих ураганный ветер, ударили морозы, превышающие 40 градусов по Цельсию. Те туристы, которые остались живы после взрыва, были ранены и шансов выжить при такой температуре у них просто не было, пишет исследователь.

В итоге, исследователь полагает, что Чивруайская трагедия-цепь трагических событий и климатической катастрофы. Выжить в таких условиях невозможно.

Между тем Дягтерев не приводит никаких документальных доказательств своей теории.