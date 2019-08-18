Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич пригласил российского министра обороны Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие сербской армии. Об этом рассказал глава минобороны Сербии Александр Вулин на встрече c российским коллегой.

По словам Вулина, сербский лидер передал Шойгу «самые теплые приветствия».

«Чтобы вам (Сергей Шойгу - прим. ред.) лично увидеть, как ушла вперед сербская армия благодаря вашему личному участию», - сказал Вулин.

Сербский министр обороны отметил, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет и не намерена присоединяться к североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу пригласил сербских гвардейцев на Парад Победы в Москве. В ответ на приглашение Александр Вулин пообещал, что военнослужащие Сербии примут участие в торжественном мероприятии.

Кроме того, министры обсудили двустороннюю повестку и указали на интенсивность взаимодействия ВС обеих стран, а также на продолжающееся военно-техническое сотрудничество.