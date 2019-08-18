При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

В результате взрыва, прогремевшего в Кабуле во время свадьбы, погибли 63 человека, 180 получили ранения. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на МВД Афганистана.

Согласно имеющейся на данный момент информации, террористическую атаку осуществил террорист-смертник.

По сообщениям издания, пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.