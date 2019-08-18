«Армейские игры - такая работа»: участники «Новой звезды» исполнили новую песню на церемонии закрытия АрМИ-2019

В подмосковном Алабино прошла церемония закрытия юбилейных Пятых Армейских международных игр. Гостей мероприятия ждало множество сюрпризов.

После окончания основного концерта и награждения триумфаторов на сцену вышли участники проекта «Новая звезда». Они совместно исполнили композицию, написанную специально для Армейских международных игр.

На этом сюрпризы не закончились. После окончания торжественных мероприятий гости Игр увидели над Алабино шоу дронов. Десятки беспилотных летательных аппаратов собирались в различные светящиеся фигуры, в том числе в российский триколор. После этого над парком «Патриот» прогремел масштабный салют.

По итогам всех конкурсов победителем соревнований в общем командном зачете стала сборная Российской Федерации: именно наши военнослужащие получили Кубок АрМИ-2019. Награду вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поблагодарил все команды за активное участие в состязаниях.