США отказались поставлять углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, приобретенная американскими представителями, отказалась поставлять в РФ углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории «Спектр-М». Такое заявление сделала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.

По ее словам, американские поставщики не прислали некоторые уникальные микросхемы, в связи с чем их компоненты пришлось заменять.

Замдиректора Физического института РАН также рассказала, что проблему с поставками удалось решить благодаря японской группе Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу комплектующих для телескопа Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ).

«НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим своей разработки и получается так называемый препрег (композиционный материал-полуфабрикат), из которого мы потом делаем по своей особой технологии высокоточные панели», - приводит информагентство РИА Новости слова Лихачевой.

Обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым космическим телескопом будет использоваться для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Объект запустят в эксплуатацию не раньше 2027 года.