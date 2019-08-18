В Приморье развернули пункты временного размещения из-за супертайфуна «Кроса»

В Приморской крае начались работы по устранению последствий, которые нанес супертайфун «Кроса», бушевавший в крае с 16 августа. Наиболее сложная обстановка сложилась в Октябрьском районе, где из-за проливных дождей были подтоплены домовые территории и спасателям пришлось эвакуировать людей. К настоящему времени они расселены по родственникам или находятся в пунктах временного размещения.

«58 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) Октябрьского района, пять – в Уссурийске. В Лесозаводском городском в пионерлагере имени Горького развернут ПВР на 100 мест, сейчас в нем размещены одна женщина и три ребенка. В Дальнереченске организованы пять ПВР, готовые принять до 200 человек», - говорится в сообщении на официальном сайте администрации Приморского края.

На данный момент, режим ЧС сохраняется в 7 муниципалитетах: Лесозаводском, Уссурийском и Дальнереченском городских округах, Лазовском, Пожарском, Пограничном и Октябрьском районах. Подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий. К устранению последствий прошедших проливных дождей привлечены около 13 тысяч человек и около 1 тысячи единиц тяжелой техники.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, до 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, будут идти умеренные дожди. Специалист заверил, что супертайфун «Кроса» уходит из Приморья.

Ранее, региональное МЧС сообщало, что в результате сильных ливней, из-за которых поднялся уровень воды в реках, было подтоплено около 530 придворовых территорий. Наиболее заметный рост наблюдался на малых реках Хасанского района и Уссурийского городского округа.