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«Инфантильное общество»: Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары

Лина Давыдова
09:11 01.08.2019
Максим Галкин объяснил свои слова о неискренности блогеров, возмутившихся из-за пожаров в Сибири.
«Инфантильное общество»: Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Максим Галкин подверг критике общественность за реакцию на бедствия в России. Шоумен опубликовал видео со своими рассуждениями в Instagram.

Ранее Галкин разместил ролик, где осудил модных блогеров, призвавших на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири. Он предположил, что слова некоторых звезд были неискренними и сказанными лишь в целях получения популярности. Его видео вызвало шквал негодования среди блогерского сообщества.

Тогда Максим Галкин разместил еще один ролик, где объяснил, с чем связано его недовольство. Шоумен назвал российское общество «инфантильным».

«Наше общество, с точки зрения социальной и общественной активности, абсолютно инфантильно. То есть когда что-то происходит, мы начинаем всех хаять, в том числе к этому хору голосов присоединяется гламурный Instagram», - отметил он.

Он также заметил, что забота о лесах не должна ограничиваться лишь картинкой в социальных сетях, поскольку от этого огонь не потухнет. Галкин призвал россиян думать о подобных ситуациях заранее и стараться предотвращать катастрофы, а не возмущаться уже после случившегося.

Шоумен также объяснил, что имел в виду, говоря, что российские чиновники «не с Марса прилетели».

«Это часть нашего общества, это часть нашего народа, это часть нашего общего "мы". И все их качества - это часть наших качеств и наших характеристик. Вы задумайтесь, кем вы станете, когда случайно станете или намеренно чиновником. Эта система выстроилась и эволюционировала естественным образом», - сказал артист.

В то же время Галкин отметил, что переживает за людей, которые страдают от пожара в сибирских лесах.

В Сибири и на Дальнем Востоке горит около трех миллионов гектаров леса. Огонь полыхает в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском краях, в Якутии, Бурятии и Ямало-Ненецком автономном округе. Площади пожара продолжают увеличиваться. Режим ЧС введен в четырех регионах страны - в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы.

Ситуация с лесными пожарами активно обсуждается в Сети. Масла в огонь подлили заявления региональных властей. Губернатор Красноярского края сказал, что регион может отказаться от тушения пожара в случае, если затраты в десятки раз превысят возможный ущерб.

Это заявление возмутило общественность. К проблеме подключились российские звезды и блогеры. Они призвали людей не оставаться равнодушными в данной ситуации и настаивать на введении режима ЧС и тушении огня.

Федеральные власти тоже не остались в стороне. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился представить предложения по повышению эффективности в борьбе с возгораниями на территории лесов. Глава кабмина также отдельно обратился к Минобороны, Минприроды и МЧС РФ с просьбой усилить силы и средства, оказывающие помощь в тушении пожаров в Красноярском крае.

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