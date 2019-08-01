В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири. По данным ведомства, огонь охватил большую территорию в связи с недостаточностью предпринятых мер для тушения очагов возгораний.

По словам заместителя начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергея Абанина, прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза доходили до Сибири, но соответствующие меры приняты не были. По его словам, ситуация с лесными пожарами складывается по неблагоприятному сценарию, который «Антистихия» прогнозировала еще весной текущего года. Помимо отсутствия мер, распространению огня поспособствовала сухая погода. Слова Абанина передает ТАСС.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил ряд поручений и распоряжений государственным ведомствам после проведения совещания по лесным пожарам в Красноярске. Премьер поручил проверить возможность проведения намеренных поджогов лесов с целью сокрытия незаконных заготовок древесины и провести несколько других мероприятий по противодействию распространению огня.