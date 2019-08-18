На Украине «утекли» в Сеть документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал отчет о правонарушениях украинских военнослужащих в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о периоде с 2014 по 2015 годы.

Он убежден, что эти документы являются секретными, а также свидетельствуют о росте числа преступлений бойцов ВСУ.

В частности, Журавко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сканы документов, адресованных министру обороны Украины Степану Полтораку. Политик также привел несколько фактов, подтверждающих преступления бойцов ВСУ: например, один из украинских силовиков якобы в состоянии алкогольного опьянения проник в дом, где изнасиловал девушку и убил ее отца.

Еще один случай, который приводится в документах - самовольное покидание расположения двумя нетрезвыми военнослужащими, которые так же проникли в частный дом и убили двух женщин.

В отношении обоих случаев были возбуждены уголовные дела, отмечает Журавко.

«Они - самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. Мне жаль, что украинцы продолжают не замечать, кто ими управлял, и сегодня продолжает управлять», - заключил политик.

Накануне на Украине были задержаны 19 бойцов ВСУ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Все они были из одной танковой бригады.