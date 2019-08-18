Эсминцы и корветы: в США сравнили российский и американский флот

Российский флот обладает мобильностью и высокой огневой мощью, и разительно отличается от американского. К такому выводу пришли эксперты из США. При этом Россия делает ставку на малые корабли, которые оснащаются серьезным вооружением - таким, как крылатые ракеты «Калибр».

«Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удары крылатыми ракетами “Калибр” по целям в Сирии. При этом они никогда не покидали российских вод», - пишут аналитики.

Эксперты издания сравнили американский и российский флот. По их мнению, это две противоположности, каждая из которых отражает историю, географию, промышленность и стратегию своей страны. ВМС США опираются на эсминцы и другие крупные корабля. Военно-морской флот России делает ставку на современные малые ракетные корабли типа «Смерча».

«Новые корабли, которые приобретает Россия, как правило, представляют собой ракетные корветы, вытесняющие не более 5000 тонн воды. Американский эсминец, напротив, вытесняет 9000 тонн», - пишет National Interest.

Однако издание делает оговорку, что несмотря на развитие флота, Россия все-таки отличается по некоторым показателям от США и Китая. Журналисты уточняют, что у Пекина кораблей почти в два раза больше, чем у Москвы и Вашингтона.