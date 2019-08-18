В Минздраве предложили тестировать работников на алкоголь

В Министерстве здравоохранения РФ предложили работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя. В ведомстве задумались о данной мере с целью снижения количества несчастных случаев на производстве. Соответствующее положение опубликовано в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования - снижение количества несчастных случаев на производстве», - отмечается в программе.

Для данной цели предлагается использовать алкотестер. Более того, в ведомстве предложили работодателям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия, чтобы показать, что спиртные напитки не являются обязательной частью праздника.

Ранее в Минздраве РФ предложили работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих сотрудников. В частности, заработную плату работников рекомендуется рассчитывать в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени.