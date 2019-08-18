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На Украине восхитились подвигом пилотов А321

Наталия Майорова
05:00 18.08.2019
Украинский политик отметил, что гордится экипажем воздушного судна. Также он добавил, что «нормальные люди» не судят по национальности.
На Украине восхитились подвигом пилотов А321
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета А321, который совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Политик отметил, что гордится экипажем воздушного судна. Также он добавил, что «нормальные люди» не судят по национальности.

«Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасенные жизни. Молодцы», - написал он в своем Facebook.

Ранее Мураев отметил, что Украина теряет остатки своей промышленной и научно-технической гордости. В частности, политик сообщил, что ряд решений украинского министерства обороны могут привести к ликвидации некогда известного и мощного предприятия.

Лайнер А321 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Еще на взлетной полосе в один из его двигателей угодила чайка. Пилотам удалось успешно посадить самолет на кукурузное поле неподалеку, не выпуская шасси. Позже президент РФ Владимир Путин присвоил звания героев России пилотам А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества. 

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