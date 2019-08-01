«Циклон с Урала»: в Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

В Гидрометцентре заявили, что в августе москвичам не стоит ожидать теплой погоды. Первая неделя месяца окажется ветреной и прохладной.

В четверг и пятницу столбики термометров не поднимутся выше +13-15 градусов, а ночью будет по-осеннему холодно - до +8. К выходным проявятся незначительные улучшения: воздух прогреется до +21, ночью - до +10 градусов тепла. По словам синоптиков, такая температура связана с холодным атмосферным фронтом, идущим с Урала.

«К сожалению, уральский циклон гонит к нам холод. Вот такие глобальные волны. И пока не изменится циркуляция воздуха с запада на восток и к нам не придет теплый поток, будет прохладно», - пояснили в Гидрометцентре.

К концу следующей недели ожидается потепление до +23 градусов, однако такая температура продержится совсем недолго. Также прохладно будет в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа, заявил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Ниже нормы температура будет и в Приволжском округе, а на юге страны погода будет теплой, близкой к норме, при этом количество осадков будет меньше средних многолетних значений. Погода теплее обычной также ожидается на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, Бурятии, Забайкальском крае и Приморье.

В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидается до 25-32 градусов со знаком плюс. До +27 - в предгорьях Северного Кавказа.