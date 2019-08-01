СМИ: Порошенко попросил помощи по уголовным делам у США

Экс-глава Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям США с просьбой о помощи в уголовных делах, инициированных против него.

В случае если юридическое преследование бывшего украинского президента пойдет не по его сценарию, политик собирается использовать все возможности, чтобы защититься от этого. Одним из возможных вариантов может стать призыв к публичной поддержке со стороны Вашингтона или так называемый сценарий Саакашвили, когда политический деятель может выехать в иностранное государство, где уже присутствуют его соратники. Однако если Порошенко изберет такой путь, его бизнес-активы внутри Украины могут быть заморожены и арестованы. Об этом сообщают «Вести Украина».

Напомним, имя Петра Порошенко упоминается в 11 уголовных делах. Среди них дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, о возможной государственной измене и захвате власти и другие. Экс-президент не явился на допрос в Государственное бюро расследований ни по одному из них, а после и вовсе покинул страну, отказавшись от государственной охраны и вылетев в Турцию.