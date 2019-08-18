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Работа не волк: названы идеальные продукты для перекусов в офисе

Наталия Майорова
04:28 18.08.2019
Оставаться без перекусов во время работы нельзя: благодаря им человек сохраняет здоровье и получает необходимую энергию, убеждает специалист.
Работа не волк: названы идеальные продукты для перекусов в офисе
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Неплохой заменой чипсам во время перекусов на работе могут быть фрукты или несладкий йогурт. При этом перекусывать необходимо по два раза в день, убеждена врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

По ее словам, нельзя во время работы оставаться без перекусов: благодаря им человек сохраняет здоровье и получает необходимую энергию.

«Очень правильная инициатива, так как у нас растет количество людей, страдающих ожирением. Самый оптимальный перекус - это фрукты или несладкий йогурт», - отметила Чедия.

Она добавила, что чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема.

Что же касается напитков, то они, по словам эксперта, не должны быть сладкими, а на упаковке желательна пометка «лайт», обозначающая отсутствие сахара в продукте, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее Минздрав РФ выступил с инициативой ограничить реализацию на предприятиях вредных продуктов, содержащих повышенное количество соли, сахара, насыщенных жиров, в том числе чипсов, сухариков, шоколадных батончиков, газированных напитков и энергетиков.

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