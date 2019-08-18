На Украине рассказали об умышленном развале производства

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина теряет остатки своей промышленной и научно-технической гордости. В качестве примера, политик привел ситуацию с госпредприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова». Мураев сообщил, что ряд решений министерства обороны Украины могут привести к ликвидации некогда известного и мощного предприятия.

«Фактически ХКБМ оставили без заказов на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф за невыполненные контракты, который окончательно заблокирует работу предприятия», - написал бывший депутат Рады в своем Facebook.

Политик перечислил, чем известно это предприятие. Он напомнил, что КБ разработало за свою историю существования много уникальных образцов бронетехники, в том числе лучший танк Великой Отечественной войнв Т-34. Евгений Мураев обвинил киевский власти в том, что их действия «убивают» производство и научно-техническое будущее Украины.

«В последние годы вместо украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники власть закупает импортные аналоги, убивая свое производство и научно-техническое будущее страны», - написал бывший депутат.

Ранее сообщалось, что экономику Украины ждут сложности, если трудоспособное население продолжит мигрировать за рубеж. По мнению специалистов, после того, как украинцы, работающие за границей, останутся там жить и перевезут туда свои семьи, то в страну перестанут поступать их деньги и станет значительно сложнее поддерживать инфраструктуру в государстве.