Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии: видео
На ролике видно, как мужчина неспешно идет по улице под зонтом. Однако в какой-то момент прямо в него ударяет молния.
© Видео: Romulus McNeill, Facebook © Фото: Romulus McNeill, Facebook
В США камера видеонаблюдения сняла необычный инцидент, который едва не оказался летальным. Случай произошел во время дождя.
На ролике видно, как мужчина неспешно идет по улице под зонтом. Однако в какой-то момент прямо в него ударяет молния. В результате ошеломленный мужчина бросает зонт на землю, но уже спустя мгновения, осознавая минувшую угрозу, поднимает уроненную вещь и спокойно идет дальше.
Кадры были опубликованы в социальной сети Facebook. Интернет-пользователи оценили удачливость мужчины и отметили, что он чудом не пострадал.
В конце июля бегунья из Норвегии, участвовавшая в экстремальной беговой гонке Suedtirol Ultra Skyrace, была поражена ударом молнии. Однако случай оказался смертельным: девушке выжить не удалось.