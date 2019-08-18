ВСУ открыли огонь по населенному пункту в ЛНР
Украинские силовики обстреляли населенный пункт из вооружения БМП, сообщили в ЛНР.
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Бойцы ВСУ обстреляли район села Нижнее Лозовое, нарушив тем самым режим прекращения огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
По его словам, украинские силовики обстреляли населенный пункт из вооружения БМП.
«Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии, и не поддаются на провокации врага», - цитирует Осадчего «Луганский информационный центр».
Накануне в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили об обстреле окрестностей Горловки. Удар по местности со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировали вечером 16 августа.