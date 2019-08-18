Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу. При этом он добавил, что собирается даже выпустить футболки с таким слоганом.

Маск отметил, что атомная бомбардировка якобы может сделать Красную планету пригодной для жизни, выпустив захваченный углекислый газ в атмосферу. Соответствующую теорию предприниматель выдвигает с 2015 года. Он убежден, что сброс термоядерных бомб может растопить лед на полюсах Марса, а благодаря взрывам и высвобожденному углекислому газу может образоваться парниковый эффект на планете. Свой призыв Маск опубликовал в Twitter.

Однако, как уточняет Science Alert, большинство ученых не разделяют энтузиазма основателя SpaceX: согласно исследованиям NASA, сброс ядерной бомбы на Марс может привести к выделению некоторого количества углекислого газа. Но чтобы сделать климат на Красной планете хоть сколько-нибудь приближенным к Земле, этого будет недостаточно. Ученые не исключают, что для колонизации Марса потребуются сотни или тысячи лет. Но есть и такие, кто убежден: такого не произойдет никогда.

В июле 2019 года прототип корабля SpaceX для экспедиции на Марс сгорел на стартовой площадке в Техасе (США). Тест космического корабля, на котором планировалось долететь до Красной планеты, продлился около четырех минут. Восемь двигателей исправно включились, но, когда их запустили на полную мощность, звездолет резко вспыхнул.