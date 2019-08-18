Порошенко назвал вещи, способные «испугать» Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вновь выступил с антироссийской риторикой. На этот раз экс-руководитель озвучил вещи, которые, по его мнению, «пугают» Российскую Федерацию. В числе таких вещей Порошенко по неизвестным причинам назвал «единство и решительность Украины».

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Ранее Порошенко заявлял, что РФ виновата в торможении развития метрополитена в Киеве. По его словам, киевская подземка не работала лишь однажды: с 18 по 20 февраля 2014 года, когда началась «российская агрессия».

Партия Порошенко подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ. В разработанном документе говорилось, что РФ нарушает нормы международного права в отношении Украины. И требовали усилить санкции против восточного соседа.