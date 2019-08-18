Шойгу пригласил сербских гвардейцев на Парад Победы в Москве

Почетная рота сербской президентской гвардии станет участником Парада Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

«Министр обороны Шойгу выразил свое уважение президенту Вучичу и нашей политике военного нейтралитета и свободной страны и пригласил президента Вучича, а также нашу почетную роту принять участие в параде в честь 75-летия Победы», - отметил он.

Вулин добавил, что армия Сербии примет участие в параде вместе со своим Верховным главнокомандующим.

Кроме того, министры обсудили двустороннюю повестку и указали на интенсивность взаимодействия ВС обеих стран, а также на продолжающееся военно-техническое сотрудничество.

Александар Вулин и Сергей Шойгу присутствовали на торжественной церемонии закрытия Пятых юбилейных Армейских международных игр-2019. Праздничный салют в эту честь прогремел над Алабино.