Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США

В американском штате Нью-Йорк неподалеку от города Покипси на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились 3 человека.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA) самолет вылетел из аэропорта в Фармингдейле на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк. И должен был приземлиться в аэропорту Sky Acreas, округа Датчесс.

На данный момент нет информации о пострадавших людях на земле, а также находившихся на борту самолета. FAA организовало расследование по факту падения самолета, передает ABC.

Ранее стало известно, что в США легкомоторный самолет KR-2 совершил вынужденную посадку на оживленную магистраль рядом с Сиэтлом. Пилот до последнего пытался выровнять самолет, чтобы сесть как можно мягче на трассу и не столкнуться с автомобилями. По предварительной версии, у самолета вышла из строя система подачи топлива в двигатель.