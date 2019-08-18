Лучшие пиротехники мира: видео фестиваля фейерверков в Москве

Международный фестиваль фейерверков состоялся в Москве. Невероятное пиротехническое шоу проходило на протяжении двух дней – 17 и 18 августа – в Братеевском парке.

Свою пиротехнику зрителям и жюри представили участники из Португалии, Италии, Канады, Пакистана, Аргентины, Франции, Испании и России.

Всего участники презентовали два номера: визитную карточку (фейерверк в цветах национального флага) и произвольную программу под музыку из самых известных театральных постановок.

Кроме того, организаторы мероприятия порадовали гостей выступлениями артистов, спортивными активностями, квестами, торговыми точками и фудкортом.