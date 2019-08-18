Лучшие пиротехники мира: видео фестиваля фейерверков в Москве
Порадовать зрителей ярким, незабываемым шоу в Братеевском парке собрались лучшие пиротехники со всего света.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Международный фестиваль фейерверков состоялся в Москве. Невероятное пиротехническое шоу проходило на протяжении двух дней – 17 и 18 августа – в Братеевском парке.
Свою пиротехнику зрителям и жюри представили участники из Португалии, Италии, Канады, Пакистана, Аргентины, Франции, Испании и России.
Всего участники презентовали два номера: визитную карточку (фейерверк в цветах национального флага) и произвольную программу под музыку из самых известных театральных постановок.
Кроме того, организаторы мероприятия порадовали гостей выступлениями артистов, спортивными активностями, квестами, торговыми точками и фудкортом.