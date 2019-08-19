Задержанный на Украине наркобарон сбежал от СБУ: видео

Украина экстрадировала в Израиль сбегавшего несколько раз от сотрудников СБУ основателя виртуальной сети сбыта наркотиков Амоса Дова Сильвера.

Накануне наркобарон, гражданин Израиля и США, сбежал от сопровождавших его сотрудников Службы безопасности Украины на стойке проверки багажа, пока они общались с пограничником. В суматохе они не заметили, как Сильвер просто отошел немного, чтобы поставить контейнер на другой стол, а затем беспрепятственно убежал.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен весь процесс проверки багажа в аэропорту Борисполь 15 августа, а также побег мужчины от сотрудников СБУ. Наркоторговец находился без наручников.

© Служба безпеки України, Facebook

Как пишет УНИАН, украинские спецслужбы задержали израильского наркоторговца 17 августа, а также силовиков, которые могли ему помогать.

Таким образом, со второй попытки Сильвера экстрадировали в Израиль 18 августа.

«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь», - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По данным украинских СМИ, Израиль разыскивал «короля наркоинтернета» за организацию международного наркокартеля. Он был задержан в Киеве в марте 2019 года, после чего Израиль отправил запрос на выдачу подозреваемого.