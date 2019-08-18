Как выглядел Красноярск 41 год назад: уникальные архивные кадры

Гостелерадиофонд опубликовал сюжет 1978 года о Красноярске. На кадрах можно увидеть, как выглядел город 40 лет назад.

На видео, длиной полторы минуты, можно узнать главные места города – Коммунальный мост, часовню на Покровской горе, проспект Красноярский рабочий и некоторые другие.

На фоне диктор рассказывает об истории Красноярска, географическом расположении города, его инфраструктуре и успехах пятилетнего плана развития.

Как говорится на записи, население города на тот момент приближалось к миллиону. Стоит отметить, что сейчас этот показатель превысил отметку в миллион, однако не сильно.