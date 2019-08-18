ЦОДД предупредил о пробках из-за закрытия станций метро в Москве

Движение в районе закрытых станций Сокольнический линии метро в Москве может быть затруднено утром в понедельник, 19 августа, предупредили в Центре организации дорожного движения. В ЦОДД попросили жителей города отказаться от поездок на личном транспорте в эти районы.

«Завтра в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр», - сказано в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе работают выделенные полосы, на которых приоритет отдается наземному общественному транспорту. На этих участках дорог введены ограничения.

Девять станций Сокольнической линии метро Москвы будут закрыты с 18 по 24 августа, заявили в пресс-службе столичной подземки. Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут недоступны для проезда до утра 25 августа. Поезда будут курсировать между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

Ограничения ввели для завершения проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. На время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы.