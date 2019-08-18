Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦОДД предупредил о пробках из-за закрытия станций метро в Москве

Василиса Морозова
23:24 18.08.2019
С 18 по 24 августа включительно для пассажиров закрыты девять станций Сокольнической линии, московских водителей попросили не пользоваться личными авто в этих районах.
ЦОДД предупредил о пробках из-за закрытия станций метро в Москве
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Движение в районе закрытых станций Сокольнический линии метро в Москве может быть затруднено утром в понедельник, 19 августа, предупредили в Центре организации дорожного движения. В ЦОДД попросили жителей города отказаться от поездок на личном транспорте в эти районы.

«Завтра в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр», - сказано в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦОДД, вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе работают выделенные полосы, на которых приоритет отдается наземному общественному транспорту. На этих участках дорог введены ограничения.

Девять станций Сокольнической линии метро Москвы будут закрыты с 18 по 24 августа, заявили в пресс-службе столичной подземки. Станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут недоступны для проезда до утра 25 августа. Поезда будут курсировать между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

Ограничения ввели для завершения проходки юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. На время закрытия участка будут работать бесплатные компенсационные автобусы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.08.2019, 05:32
Эсминцы и корветы: в США сравнили российский и американский флот
Дата18.08.2019, 22:20
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Дата18.08.2019, 12:13
В КДК Российского футбольного союза заинтересовались выходкой Семака после матча «Зенит» - «Ахмат»
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата18.08.2019, 10:18
Шойгу сообщил о восстановлении в России возможностей стратегической и дальней авиации
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:58 В стране и мире
Видео
Лучшие пиротехники мира: видео фестиваля фейерверков в Москве
23:35 В стране и мире
Видео
Как выглядел Красноярск 41 год назад: уникальные архивные кадры
23:24 В стране и мире
ЦОДД предупредил о пробках из-за закрытия станций метро в Москве
23:04 В стране и мире
Видео
В Астрахани свадебный кортеж напугал горожан опасным дрифтом и стрельбой
22:24 В стране и мире
Ученые показали Землю глазами инопланетян
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Видео
Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии: видео
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
«Иди отсюда»: Трамп попал в неловкую ситуацию во время выступления
Вместо лекарств: назван продукт для снижения повышенного давления
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.