В Астрахани свадебный кортеж напугал горожан опасным дрифтом и стрельбой

В Астрахани жителей взбудоражил разъезжающий по городу свадебный кортеж. Автомобили устраивали дрифт прямо в центре города, а из их окон раздавалась стрельба.

Семь свадебных автомобилей с заклеенными номерами катались по Астрахани 17 августа. По словам свидетелей, находившиеся в них люди стреляли из окон и грубо нарушали правила дорожного движения. На видео также попал момент дрифта одной из машин на оживленной улице.

Инспекторы ДПС остановили только один автомобиль, сообщает местное издание «Пункт-А». О дальнейшей судьбе задержанных ничего неизвестно.

Ранее в Сети появилось видео из Краснодара, где свадебный кортеж полностью перекрыл трассу. За колонной образовалась огромная пробка, однако виновников это не смутило.