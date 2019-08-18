В Астрахани свадебный кортеж напугал горожан опасным дрифтом и стрельбой
Момент дрифта на оживленной улице засняли на видео.
© Видео: Астрахань online vk © Фото: Астрахань online vk
В Астрахани жителей взбудоражил разъезжающий по городу свадебный кортеж. Автомобили устраивали дрифт прямо в центре города, а из их окон раздавалась стрельба.
Семь свадебных автомобилей с заклеенными номерами катались по Астрахани 17 августа. По словам свидетелей, находившиеся в них люди стреляли из окон и грубо нарушали правила дорожного движения. На видео также попал момент дрифта одной из машин на оживленной улице.
Инспекторы ДПС остановили только один автомобиль, сообщает местное издание «Пункт-А». О дальнейшей судьбе задержанных ничего неизвестно.
Ранее в Сети появилось видео из Краснодара, где свадебный кортеж полностью перекрыл трассу. За колонной образовалась огромная пробка, однако виновников это не смутило.