Скоростные копыта: в Чехии полиция восемь часов гонялась за свиньей

В Чехии полиция, пожарные и ветеринары восемь часов гонялись за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке. Туда на животных специально приходили смотреть дети.

Вьетнамские вислобрюхие свиньи не отличаются особенной грацией и скоростью, но одна из совершивших побег хрюшек оказалась особенно сложной для ловли. Троих животных удалось поймать с помощью сетей, но последнюю «бегунью» получилось усмирить лишь с помощью дротика со снотворным, выпущенного метким ветеринаром. Кадры погони опубликованы на Youtube и Facebook.

На видео показаны ловцы, бегающие за свиньей. Она улепетывает от них с такой прыткостью, что по сравнению с ней люди кажутся медлительными и неповоротливыми, хотя они и прикладывают все усилия для того, чтобы поймать животное. В конечном счете, поросенка погрузили на тачку и доставили обратно в привычное место обитания.