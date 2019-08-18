Ученые показали Землю глазами инопланетян

Ученые из США показали вид Земли, который мог бы открыться исследователям с других планет на расстоянии световых лет. Для создания модели они воспользовались снимками спутника Deep Space Climate Observatory NASA.

В точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем спутник сделал 10 тысяч изображений с промежутком в один-два часа на десяти длинах волн. В результате удалось получить световые кривые, которые соответствуют суше, воде и облачности. После этого астрофизики составили контурную карту Земли, какой ее могли бы наблюдать инопланетяне.

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Исследование ученые проводили для того, чтобы улучшить эффективность изучения экзопланет при помощи телескопов, пишет Science. В будущем это позволит астрономам оценить, есть ли у таких планет океаны, облака и ледники.