Задержать преступника и показать трюки: как отмечали четвероногие День фронтовой собаки в Москве

На открытой площадке Музея Победы прошел День фронтовой собаки. Праздник, который был учрежден по инициативе музея, проводился уже третий год. Он посвящен подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло при поддержке Российского военно-исторического общества.

Посетители музея посетили бесплатные экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов Великой Отечественной войны.. Также им показали работу собак различных «профессий» - истребителей танков, связистов, минеров, санитаров, разведчиков, спасателей.

Также гости праздника увидят и современных четвероногих героев России. Поисковые и защитные навыки продемонстрируют питомцы ведущих российских кинологических служб - МВД, Росгвардии, ДОСААФ, методико-кинологического центра «Красная звезда», «Российского союза спасателей» и других. Также прошли выступления по фристайлу, фрисби и трейболу.

Кроме того, для гостей мероприятия были организованы мастер-классы, во время которых можно было узнать, как научиться понимать своего питомца, как за ним ухаживать. В детской зоне прошли бесплатные уроки по рисованию для детей. Ребята могли поучаствовать в квесте «По следам фронтовой собаки».

Для посетителей действовали полевые кухни, тематические фотозоны, где можно сделать снимок на память с собаками-чемпионами.

День фронтовой собаки посвящен армейской овчарке-диверсанту Дине, которая 19 августа 1943 года совершила беспрецедентный подвиг - осталась живой, успешно выполнив боевую задачу: выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и убежала в лес. Собака уже была рядом с минерами, когда произошел взрыв. Дина - это первая в истории собака, которая выжила после произведенного подрыва. До этого все животные подрывники гибли в момент взрыва.