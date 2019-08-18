Жена Порошенко вложила миллионы в создание комедии о войне в Донбассе

Марина Порошенко, супруга бывшего украинского президента, выделила 8,9 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей) на создание комедии о войне в Донбассе. Сделала она это с помощью Украинского культурного фонда, главой которого является.

В отчете, составленном организацией, лента встала на третье место по объемам финансирования. Фильм должен выйти в прокат в октябре, и в нем жители Украины смогут увидеть, как говорится в анонсе, «новые измерения героики».

Помимо прочего, согласно данным портала «Страна.Ua», фильм под названием «Котик с горящими глазами» выиграл конкурс «Госкино», за что его создатели получат около 7,4 миллиона гривен. Таким образом, в общей сложности на киноленту потрачено более 16 миллионов гривен (42 миллионов рублей).