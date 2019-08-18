Самолет взлетел с заброшенного аэродрома под Калининградом: видео

На Балтийской косе самолет поднялся в воздух с гидрогавани заброшенного аэродрома, построенного немцами в 1930-х годах. Видео с места события опубликовано в Facebook.

На ролике запечатлено, как легкомоторный самолет преодолевает территорию аэродрома, спускается на воду в гидрогавань и взлетает.

«Один из гостей празднования 100-летнего юбилея аэродрома "Девау" в Калининграде прилетел в гости на наш аэродром "Нойтиф" на Балтийской косе», – прокомментировал на своей странице автор видеозаписи Сергей Дустин.

Аэродром «Нойтиф» в начале 20 века на Балтийской косе построили немцы, после чего более пятидесяти лет им пользовалась советская авиация. С 1995 года авиабаза оказалась заброшена. Примерно в это же время часть достопримечательности передали в частные руки. В 2018 году собственник хотел разобрать сооружения, однако этому воспротивились местные жители и власти Калининградской области.