В РЖД решили отказаться от фирменного поезда «Кама» из Перми в Москву

Скорый фирменный поезд «Кама» из Перми в Москву перестанет ходить с 1 октября. В РЖД причины исключения маршрута из графика объяснили «гармонизацией маршрутной сети».

В уральском филиале АО «Федеральная пассажирская компания» пояснили, что мера позволит увеличить эффективность подвижного состава и в результате повысить качество услуг для пассажиров.

«Помимо поезда "Кама", на маршруте Пермь - Москва курсирует более десяти поездов, в том числе фирменные», - сообщили «РБК Пермь» на предприятии.

Так, теперь из Перми до столицы можно будет добраться поездами № 55/56 «Енисей», «Красноярск - Москва» и № 91/92 «Северобайкальск - Москва». В РЖД отмечают, что они «максимально приближены к графику отмененного поезда», и обещают ввести беспересадочные вагоны.

Поезд по прямому маршруту Пермь - Москва - Пермь курсирует с 1967 года. До столицы он доставляет пассажиров за 19 часов 58 минут, обратно - за 20 часов 38 минут. Последний рейс из Перми поезд совершит 30 сентября, из Москвы - 1 октября.