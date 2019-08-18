Кличко оценил свое высказывание о «завтрашнем дне»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем отношении к фразе о завтрашнем дне, сказанной им несколькими годами ранее, которая впоследствии стала популярной шуткой.

Кличко заявил, что он в восторге от своего высказывания. Отвечая на вопрос о том, «как посмотреть в завтрашний день, если ты - не все», киевский мэр сказал, что очень любит фразу «не каждый человек может заглянуть в завтрашний день», поэтому всегда старается себя ей мотивировать.

«Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», - сказал Кличко в интервью на YouTube.

Напомним, фразу, ставшую крылатой, мэр Киева произнес в 2013 году. Тогда политик заявил, что «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Ранее Кличко признался, что не умеет красиво говорить.