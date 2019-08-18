В Сочи ушел из жизни певец Аскер Махмудов

Североосетинский певец Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни. Знаменитый артист умер 17 августа в Сочи.

Наиболее известен Махмудов песнями «Мадина» и «Город мой Орджоникидзе». В разное время он работал на одной сцене с Иосифом Кобзоном, Владимиром Высоцким, Муслимом Магомаевым. Певец также сыграл в нескольких художественных фильмах.

Махмудов родился в Узбекистане, однако основной этап его жизни связан с Северной Осетией, где он получил звание народного артиста. Информацию о смерти певца «Российской газете» подтвердили в министерстве культуры республики.