Десятки тысяч человек вновь вышли на митинги в Гонконге

Закон об экстрадиции, принятый в Китае, спровоцировал новую волну массовых митингов. Десятки тысяч китайцев вышли на улицы с целью выразить свое протестное мнение, несмотря на ливни и запреты полиции.

Участники акции, организованной Гражданским фронтом по правам человека, требуют полностью отозвать закон и отменить использование термина «массовые беспорядки» в отношении подобных мероприятий.

Собравшаяся толпа вышла на улицы города после того, как полицией им было отказано в проведении мирного митинга в местном парке Виктория. Демонстранты двинулись по улицам города, однако конечная точка шествия неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости.

Акции протеста проходят в Гонконге уже на протяжении множества недель. Причина - принимаемые китайскими властями законы. Протесты всегда были мирными, но недопонимание активистов и полиции со временем выливалось во все более жесткие столкновения.