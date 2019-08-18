На Курилах нашли уникальную гаубицу времен Второй мировой войны

На Итурупе нашли артиллерийское орудие времен Второй мировой войны. Поисковикам удалось обнаружить уникальную гаубицу на дне местного ущелья.

Участники экспедиции Русского географического общества ведут раскопки на месте обнаружения орудия. Как только его доставят на материк, начнется реставрация.

Семьдесят лет назад на Итурупе находилась воинская часть. Сейчас на ее месте непроходимый лес. За десятки лет гаубица вросла в землю, а деревянные колеса полностью сгнили. Однако в целом поисковики отмечают неплохое состояние найденной пушки. Транспортировать ее предполагается с помощью вертолета.

Прочитав информацию с шильдиков гаубицы, удалось выяснить, что таких орудий было выпущено всего 2000 штук. В музеях Японии и Америки сохранились два подобных экземпляра. Найденный на Итурупе - третий.

Единственное, чего не хватает у гаубицы, - артиллерийский замок. Его снятие - обычная процедура при уничтожении орудий, чтобы противник не смог ими воспользоваться. Остальное в целости и сохранности, поэтому находка представляет интерес как экспонат военно-технического образца.

Комиссия при экспедиционном центре Министерства обороны России позднее выберет реставраторов уникальной гаубицы и место для ее постоянной экспозиции.