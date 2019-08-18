Огромная электростанция сложилась как карточный домик в Британии: видео

В городе Дидкот в Великобритании взорвали недействующую угольную электростанцию. Впечатляющую детонацию - башни станции сложились практически синхронно - сняли на видео.

После взрыва 49 тысяч домов по причине ошибки в системе на час лишились электроэнергии. По словам свидетелей, в момент детонации поблизости также загорелся электрический столб. Представители компании, которая поставляет энергию в район, подтвердили, что события могли быть связаны между собой. По факту происшествий ведется расследование.

После сноса на месте остался стоять только дымоход высотой 200 метров. Он является одним из самых высоких сооружений Великобритании. Осенью дымоход также подвергнут демонтажу.

Электростанция в английском графстве Оксфордшир не действует с 2013 года. В 2016-м сооружение уже пытались снести, однако тогда во время работ произошел несчастный случай: обрушилась котельная и четыре человека погибли.