В Йошкар-Оле заметили странное «щекастое» дерево
Жителя города удивили необычные наросты на стволе.
© Фото: Йошкин Дед Василий vk
Житель Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, заметил в родном городе странное дерево с множеством наростов на стволе. Бугры он сравнил со щеками.
«Вот такое "щекастое" чудо растет в Йошкар-Оле. Издалека вроде обычное, а подойдешь поближе - весь ствол в наплывах, чем-то напоминающих щеки», - написал автор паблика «ВКонтакте» «Йошкин Дед Василий».
В посте он также попросил других йошкаролинцев поделиться соображениями по поводу происхождения необычных наростов.
Ранее в Сети появилось видео с «плачущим» деревом. Жидкость, стекавшая по стволу, не оставляла после себя никаких следов.