Сын певицы Валерии женился втайне от всех родственников

Сын российской певицы Валерии Артемий женился втайне от своей семьи. Его избранницей стала давняя знакомая, с которой он учился в школе и университете.

Продюсер Иосиф Пригожин, супруг Валерии, рассказал, что за все время никто даже не догадывался, что молодые люди встречаются. Однако при этом подруга сына всегда нравилась исполнительнице, и она даже говорила ему, что такая жена ему и нужна.

Пара расписалась в Швейцарии, но обошлась без пышного торжества. Пригожин отметил в интервью «Комсомольской правде», что Артемий уже давно живет за собственный счет, но оплатить большой праздник еще не готов.