Правообладатель песен «Ласкового мая» прояснил ситуацию с Юрием Шатуновым

В компании, обладающей правами на песни «Ласкового мая», прокомментировали ситуацию с запретом на исполнение хитов Юрием Шатуновым.

Ранее продюсер и руководитель коллектива Андрей Разин сообщил, что популярный певец якобы сам решил не петь на концертах песни группы, так как «перерос их». Но позже появилась информация о том, что на самом деле у певца нет прав на их исполнение.

Как объяснил «Звезде» генеральный директор ООО «Честная музыка» Вадим Рахбари, несколько лет назад компания получила эксклюзивные права на основные объекты группы «Ласковый май»

«У нас исключительные права без права передачи их третьим лицам. Никаких других правообладателей нет», - подчеркнул Рахбари.

Он также пояснил, что недавно компания связывалась с представителем Юрия Шатунова с предложением подписать договор, официально разрешающий исполнять хиты «Ласкового мая», но в ответ услышала «невежливый отказ».

«Мы предлагали Аркадию Кудряшову возможность заключить с нами договор либо перестать использовать наши объекты. Он невежливо отказался, сказав, что ему это не нужно и что у него якобы есть с кем-то какие-то договоренности. Я спрашивал у Андрея (Разина - прим. ред.), он сказал, что никаких договоренностей нет», - добавил Рахбари.

Сам Аркадий Кудряшов отказался комментировать «Звезде» ситуацию с правами на песни «Ласковый май». Он заявил, что Юрий Шатунов в ближайшие пару дней сам все объяснит в своих социальных сетях.