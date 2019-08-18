На Алтае раскрыли тайну древней «лодки мертвых»

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили во время раскопок в Курайской степи на Алтае детскую погребальную колоду в виде лодки, в которой лежали останки ребенка. Эта находка вызвала большой интерес у ученых, так как подобного рода захоронение несвойственно степным кочевникам из-за отсутствия рядом больших рек.

По предположению ученых, все дело в том, что Археологический памятник Курайка, где проходят раскопки, относится к гуннскому времени (III-IV в. в. нашей эры). Как рассказал кандидат исторических наук Евгений Богданов изданию «НДН. Инфо», это эпоха переселения народов, когда большая часть населения двигалась с Востока на Запад. Ученый не исключил, что на территории в те временя проживал целый конгломерат разных народов, контактировавших с представителями разных областей евразийских степей.

Специалисты также обратили внимание еще на несколько особенностей захоронения. Так, на лбах и носах погребенных были обнаружены следы красной краски. Ученые выяснили, что на лицо умерших помещали ткань, которую предварительно окунали в красящий раствор. Ткань со временем истлела, а пигмент остался.